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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الفنون الجميلة بحلوان تنظم ورشة للتصميم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورشة للتصميم ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو  سامي عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد حسني رضوان  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف رعاية الشباب بالكلية وتنظيم اتحاد الطلاب بالكلية .

واوضحت الجامعة أن مواعيد ورشة التصميم تكون كل سبت من كل اسبوع بدءًا من  السبت  الموافق ١٦ ابريل، و حتى ١٤ مايو، فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمدرج صلاح عبد الكريم .

قال الدكتور عمرو سامي أن كلية الفنون الجميلة تطلق مبادرة التصميم التي تهتم بتبادل المعرفة من خلال تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل في مجالات العمارة والفنون الجميلة والزيارات الميدانية، لتأكيد دورها في إعداد وتأهيل خريج مبدع ولكي يكون قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة والنهوض بالمجتمع المصرى.

واضاف أن خطة الاستهلال قد اعتمدت في نسختها الأولى تصميم المتحف كواحد من أهم الموضوعات التي تعنى بها الدولة في الوقت الحاضر ، وترى أهمية تناولها بسلسلة نقاشات في مجالات مختلفة تغطي كافة جوانب التصميم.  

واشار إلى أن الحجز يكون من خلال اتحاد الطلاب بمقر الكلية بالزمالك .

وعلى جانب اخر نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرضا فنيا لطلاب وطالبات الكلية بعنوان "معرض لمحات فنية ٢٠٢٢" بهدف عرض أعمال الطلاب الفنية  المستلهمة من الطبيعة والتراث والفنون المعاصرة لإبداع اعمال فنية تتفق ومفهوم الاصالة والمعاصرة.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وأشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشراف مجموعة من أساتذة الكلية وهم الدكتور  امل فتحي، الدكتور سهام عبد العزيز، الدكتور  رانيا رزق. 

يعرض معرض لمحات فنية ٢٠٢٢ الانتاج الفني لطلاب الكلية بمجالات النسيج والتصوير والتصميم ما يعكس التباين التشكيلي في تناول العمل الفني تبعا لمداخل الاستلهام والتقنيات والمعالجات التشكيلية المرتبطة بكل مجال.

الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (1)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (1)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (2)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (2)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (3)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (3)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (4)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (4)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (5)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (5)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (6)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (6)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (7)
الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم ورشة للتصميم (7)
جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورشة للتصميم اخبار التعليم Jobs Education

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