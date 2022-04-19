ضبط 3350 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، من ضبط 3350 كيلو أسماك " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل 6 مصانع بمركز كفرالزيات، قبيل طرحها بالأسواق لبيعها للمواطنين بالتزامن مع عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة المسطحات والبيئة والمرافق.



وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 3350 كيلو أسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك داخل 6 مصانع للأسماك المدخنة بدائرة مركز كفرالزيات، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 6 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

IMG-20220419-WA0009

IMG-20220419-WA0007

IMG-20220419-WA0005

IMG-20220419-WA0008

IMG-20220419-WA0006