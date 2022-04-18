عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع شركات المرافق سرعة إنهاء أعمال الرصف.. شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق لمناقشة عدد من التحديات الطارئة التي تواجه إتمام عمليات الرصف ببعض شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ برؤساء المدن والأحياء الذين تم اختيارهم من قبل وزارة التنمية المحلية في مراكز المحلة، كفر الزيات، قطور وحي أول طنطا ، موجها إياهم ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين شركات المرافق ورؤساء المدن فيما يخص أعمال الرصف، حيث وجه شركة الكهرباء بسرعة نقل أكشاك الكهرباء، ترحيل أعمدة الإنارة للخلف من أجل توسعة الشوارع التي يتم رصفها، كما وجه شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الاتصالات والغاز بالتنسيق المسبق قبل تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بهم .

بيطري الغربية: تحصين 242 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ضبط 25 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات مرورية بطنطا

بوتين: الاقتصاد الروسي صامد أمام الضغط.. والعقوبات الغربية فشلت في تحقيق أهدافها

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المدن موقف إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإدخال البيانات على منظومة المتغيرات المكانية.

IMG-20220202-WA0074
IMG-20220202-WA0074
IMG-20220418-WA0039
IMG-20220418-WA0039
IMG-20220418-WA0040
IMG-20220418-WA0040
IMG-20220418-WA0038
IMG-20220418-WA0038
محافظ الغربية التنمية المحلية الصرف الصحى وزارة التنمية المحلية الدكتور طارق رحمي مياه الشرب والصرف الصحي الاقتصاد العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

اتصال بين ملك الأردن وأردوغان بشأن انتهاكات إسرائيل في القدس..تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

موضوعات متعلقة

ضبط 7 سيدات في واقعة مقتل شاب بعد رشقه بالطوب في طنطا

ضبط 275 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بطنطا وقطور وكفر الزيات

السيطرة على حريق بعقار في طنطا.. صور

محافظ مطروح: رصف 13 شارعا بمدينة زفتى بطول 12 ألف متر

ضبط صبي حاول اختطاف طفلة أثناء عودتها من درس خصوصي في السنطة

حبس سائق توكتوك سنة صدم شخصا أثناء عبوره الطريق

التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالغربية بسبب "طوبة"

وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية في حملات بالغربية

ترشيحاتنا

هاني البحيري: ليلى علوي اختارت فستناها بنفسها..ووافقت على تنفيذه..فيديو

تحقيقات النيابة العامة تنتهي لانتفاء الشبهة الجنائية في وفاة أيمن هدهود

الأزهر يدعو لسن تشريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية

بعد يومين..الحكومة تصرف مرتبات الموظفين عن شهر إبريل

ميار الببلاوي: لم أحب الفن أبدا.. ودخلته هربا من سيطرة والدي|فيديو

لأول مرة.. روسيا: 23367 جنديا خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في "مكتوب عليا".. فيديو

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

عمري ما عملت الإغراء بجسمي.. تصريحات مثيرة للفنانة نهلة سلامة

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ