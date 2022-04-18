الرئيس الشيشاني: روسيا تواجه عشرات الدول الغربية والناتو في أوكرانيا

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عمليتها العسكرية، وإنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن منشور لقديروف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "إن روسيا اليوم في حالة حرب مع العالم بأسره".



وأضاف: "لماذا أقول هذا؟ لأنه لا يوجد دعم ملموس لروسيا من أحد، والدول الغربية التي تعتبر نفسها قوية وحلف شمال الأطلسي يقفون ضد روسيا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء يدعمون أوكرانيا في التمويل والتسليح، ويرسلون إليها مسلحين ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإن روسيا في حالة حرب مع عشرات الدول".