الرئيس عون يستقبل سفير لبنان لدى السعودية

استقبل ‏الرئيس اللبناني ميشال عون سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة قبيل عودته الى مركز عمله في السفارة اللبنانية في السعودية.

وكان قد وصل في؛ وقت سابق؛ السفير الكويتي عبد العال القناعي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبعدها بساعات وصل السفير السعودي إلى لبنان وليد البخاري.

وكانت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية أعلنتا عودة سفيري بلديهما إلى لبنان، في إشارة إلى انتهاء الأزمة التي اندلعت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

الخارجية السعودية وفي بيان لها، شددت على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي لافتة إلى أن عودة السفير السعودي إلى لبنان وليد البخاري، جاءت استجابة لنداءات القوى السياسية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان السعودي.

