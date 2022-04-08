العمق العربي.. السعودية تعيد سفيرها إلى لبنان استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان ، عقب أشهر من سحبه احتجاجا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وقال بيان صادر عن الوزارة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية:

"صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:

استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأضافت الخارجية السعودية "تؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".

ورحب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بقرار الخارجية السعودية بعودة السفير السعودي إلى لبنان مرة أخرى.

وكتب ميقاتي في تغريدة على تويتر: "نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".

وأكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، أن بلاده لن تسمح بأي إساءة للسعودية بعد اليوم.

وقال مولوي عبر صفحته على موقع تويتر: "مجددا تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري ان لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا"، حسب قوله.

وأضاف الوزير اللبناني قائلا: "نرحب بك وليد البخاري بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة"، على حد تعبيره.

وأردف مولوي قائلا في التغريدة نفسها: "سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي أذى أو إساءة أن تمسها بعد اليوم"، حسب قوله.