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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضبط مواطن بالسعودية أشار بحركة غير أخلاقية لرجل أمن

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت قوات الأمن السعودية القبض على أحد مواطني المملكة  ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد تم إيقاف المخالف ، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.


وكانت ‏شرطة منطقة الرياض  قد كشفت القبض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائه قدرته على مساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بمستندات مزورة لتقديمها لعدد من الجهات، واشتراطه مشاركتهم فيما يحصلون عليه من أموال.
 

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