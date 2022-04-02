السعودية.. الداخلية تضبط 14 ألف وافد مخالفين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 14.6 ألف مخالف، منهم حوالي 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، 3.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، 1.7 ألف مخالف لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 217 شخصًا، 63% منهم يمنيو الجنسية، و34% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 74 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، لافتة إلى أنه تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 100ألف وافد مخالف، تم إحالة نحو 89 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 4 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، بخلاف ترحيل 10.6 ألف مخالف.