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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثر الزكاة على الفرد والمجتمع.. ندوة دينية لـ الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " أثر الزكاه علي الفرد والمجتمع ( زكاة الفطر) " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

 

محافظ الشرقية: تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الكهرباء بتكلفة 500 مليون جنيه

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

https://www.facebook.com/yssharkia

 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ وائل رضوان مدير إدارة أوقاف ديرب نجم وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن زكاه الفطر وأحكامها ومقدارها ووقت إخراجها والفرق بينها وبين زكاه المال ويبين ضرورة التوعية بتعجيل إخراجها وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين لسد إحتياجاتهم ورفع العبء عن كاهلهم.

الشرقية التواصل الاجتماعي محافظ الشرقية الشباب والرياضة التحول الرقمي وزير الشباب والرياضة

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