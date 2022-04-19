الحرف اليدوية: رئيس الوزراء وجه بتوفيق أوضاع 1000 حرفي بمنطقة الجمالية

وجه حماد العادلي رئيس غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصريه ، الشكر لدوله رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ونفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي سرعة الاستجابة لحل أزمة 1000 حرفي بمنطقه الجماليه، وإعادة تسكينهم في ورش جديدة وفق توجيهات رئيس الوزراء.



وقال العادلي، يعاني العاملون والحرفيين بمنطقه الجماليه من مشاكل عديدة، بالإضافة إلي ضرورة توفيق أوضاعهم لحين نقلهم إلي مدينه او منطقه تناسب طبيعة عملهم، مضيفا " سرعه الاستجابه من دولة رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة تؤكد دعم الدوله لقطاع الحرف اليدوية بصوره قويه، بما يحقق الاستفادة للاقتصاد الوطني.



من ناحية أخري قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفه الحرف اليدوية ، أن الحرفيين بمنطقة الجمالية والبالغ عددهم 1000 حرفي يعانون منذ وقت طويل من مشاكل كبيرة وكثيرة أثرت سلباً علي عملهم ، وعليه تقدمت الغرفة بطلب لتدخل معالي دوله رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لإيجاد حلول جذرية تتناسب وحجم العمالة بالمنطقة وما تحققه من صادرات في قطاعات تشكيل المعادن وصناعة النحاس و منتجات خان الخليلي و الحلي وغيرها.

