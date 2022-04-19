عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: مكتبي مفتوح للجميع.. والاتحادات حلقة وصل بين الطلاب والإدارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة حريصة على عدم وضع جدار عازل بين الطلاب ومسئولي الجامعة وإداراتها، وإنهم يحرصون على سماع آرائهم والإطلاع على أفكارهم لقياس مدى القدرة على تحقيقها، مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

وأضاف مهدى، لـ “صدى البلد”، أن الجامعة منذ بداية شهر رمضان، حرصت على تنظيم حفلات إفطار مع طلابها داخل كليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الحفلات فى المطعم المركزى بالجامعة والجلوس مع طلاب الجامعة واتحاد الطلاب وطلاب المدن الجامعية والحديث والاستماع إليهم أثناء مشاركتهم الإفطار، مشيرا إلى أن حرصه على مشاركة الطلاب الفطور الرمضانى يأتى انطلاقاً من حرصه على التواجد بين الطلاب وتعزيز سبل التواصل معهم، وخلق جو أسرى بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب.

 وأكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أنه يرحب بجميع طلاب الجامعة، وأن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع، وأن هناك استعدادا تاما لتقديم الدعم والتعرف على مشاكلهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم.

جامعة حلوان تمحو أمية 8512 مواطنا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

ولفت مهدي إلى أنه تحدث مع أعضاء اتحاد الطلاب الجامعة، مؤكدا على دورهم الهام، فهم همزة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، من خلال المشاركة بوضع المقترحات والحلول للمشاكل التى قد تواجه زملاءهم في ضوء القيم والتقاليد الجامعية، وحث الطلاب على تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية من خلال لجان الاتحاد المختلفة، منوها إلى أن الاتحادات الطلابية تعزز دور الشباب في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

جامعة حلوان حفلات إفطار رمضان اخبار التعليم Jobs Education طلاب المدن الجامعيه اتحاد الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال 2022

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

موسوعة"أعلام ورموز قنا"تصدر قريبا.. تفاصيل

مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

حملة المخدرات رحلتها قصيرة بمشاركة محمد صلاح تتجاوز 7 ملايين مشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

مؤتمر هام غدا.. القصة الكاملة لشائعة إقالة وزير التعليم

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ