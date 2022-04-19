رئيس جامعة حلوان: مكتبي مفتوح للجميع.. والاتحادات حلقة وصل بين الطلاب والإدارة

قال الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة حريصة على عدم وضع جدار عازل بين الطلاب ومسئولي الجامعة وإداراتها، وإنهم يحرصون على سماع آرائهم والإطلاع على أفكارهم لقياس مدى القدرة على تحقيقها، مؤكدا دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

وأضاف مهدى، لـ “صدى البلد”، أن الجامعة منذ بداية شهر رمضان، حرصت على تنظيم حفلات إفطار مع طلابها داخل كليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الحفلات فى المطعم المركزى بالجامعة والجلوس مع طلاب الجامعة واتحاد الطلاب وطلاب المدن الجامعية والحديث والاستماع إليهم أثناء مشاركتهم الإفطار، مشيرا إلى أن حرصه على مشاركة الطلاب الفطور الرمضانى يأتى انطلاقاً من حرصه على التواجد بين الطلاب وتعزيز سبل التواصل معهم، وخلق جو أسرى بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أنه يرحب بجميع طلاب الجامعة، وأن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع، وأن هناك استعدادا تاما لتقديم الدعم والتعرف على مشاكلهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم.

ولفت مهدي إلى أنه تحدث مع أعضاء اتحاد الطلاب الجامعة، مؤكدا على دورهم الهام، فهم همزة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، من خلال المشاركة بوضع المقترحات والحلول للمشاكل التى قد تواجه زملاءهم في ضوء القيم والتقاليد الجامعية، وحث الطلاب على تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية من خلال لجان الاتحاد المختلفة، منوها إلى أن الاتحادات الطلابية تعزز دور الشباب في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.