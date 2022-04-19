شويكار خليفة تروي كيف التحقت بالتليفزيون وبداية عملها بالرسوم المتحركة

قالت المخرجة شويكار خليفة، إن البيئة والأسرة لهم تأثير كبير عليها، سواء فنيا أو علميا، معقبة: “مكنش فيه حاجة فى الشيئين دول تتطغي على حاجة فى أسرتي.. وكل حاجة كانت بتاخد حقها”.

وأضافت شويكار خليفة ، خلال لقائها مع برنامج "كنوز الوطن"، الذي يقدمه الإعلامي أيمن عدلي، على فضائية "أخبار مصر"، أنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة، حيث أنها كانت تريد الإلتحاق بها منذ البداية، وتزوجت وهي فى الكلية، مما زادت المسئولية لديها.

وتابعت: “الزواج أخد مني طاقة ولكني لم أكن شاطرة أوى فى الكلية.. وتخرجت بتقدير ليس بجيد ولكن كونت صداقات عديدة مع زملائي.. ونحتفل مع بعضنا فى أى مناسبة ونحن على إتصال حتي الأن”.

وأشارت: “عندما تم تعييني بالتليفزيون كنت هشتغل مهندسة ديكور بالتخصص بتاعي.. ولكن أكتشفت أن هناك رسوم متحركة ولم أكن أعرف وزرنا الإستدوديو.. وهنا لمعت فى دماغي أني هشتغل فيها”.