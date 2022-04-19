بدء استقبال طلبات تقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب حلوان

كشفت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد والإجراءات التى يتم اتباعها فى عمل الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 .

وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية الآداب إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لجميع الفرق على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول ويستمر استقبال طلبات الطلاب حتى يوم الخميس الموافق 28 أبريل.

وأوضح أن لتقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، يتم عن طريق تقديم طلب إلى إدارة شئون الطلاب ويرفق معة صورة من النتيجة المعلنة بإضافة إلى إيصال دفع المصروفات للعام الحالي.

وأشارت الكلية أنه تم إعلان نتائج عدد من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام، أن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق و باقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت .

واضافت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

ومن جانب آخر شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، ونظمت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الحفل وقدم التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وان تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.