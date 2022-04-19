السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي عربة من قطار 383 القاهرة/المنصورة دون ضحايا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء دخول قطار 383 حوش محطة مشتول السوق اليوم سقطت عجلة من البوجي الخلفي لإحدي عربات القطار دون وقوع أصابات أو وفيات ، والساعة 13.10 وتم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخري وقيام القطار الي محطة الزقازيق وضم عربة بدل منها وإستكمال رحلته إلي محطة المنصورة.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة الى مسار القطارالطبيعي ومعرفة أسباب السقوط ، وسرعة عودة حركة مسير القطارات علي الخط لطبيعتها.



وقدمت الهيئة الاعتذار لجمهور الركاب عن التأخير.