شوبير يعزي حسام بدراوي في وفاة والدته

قدم الإعلامي أحمد شوبير، العزاء إلى المفكر والسياسي حسام البدراوي بعد وفاته والدته اليوم عن عمر يناهز الـ ٩٨ عاما.



وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر “البقاء لله في وفاة والدة الدكتور حسام بدراوي.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.



أعلن حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، صباح الثلاثاء، وفاة والدته نفيسة حسن الزيني في عمر يناهز ال ٩٨ عاما .

وكتب بدراوي عبو صفحته الشخصية فيس بوك :" بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة الشريفة السيدة نفيسة حسن الزيني إلى رحمة الله ورضوانه، محاطة بحب أسرتها فجر اليوم الثلاثاء ١٩ أبريل عام ٢٠٢٢».

وتابع: «أمي حبيبتي وداعًا، هي النسمة الرقيقة، صوت الموسيقى في وجداني وكل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب إليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونرى حبها مثبتا لعلاقاتنا ببعض، ورابطا لمشاعر أربعة أجيال متتالية في أحضانها».

وأضاف: «أمي، إنتي شخصية متفردة في الرقة، والحنان، والبساطة.. لا يختلف اثنان في الأسرة على أنك الأحلى والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة.. أكثر من ثمانية وتسعين عاما، ومازلتي تعطينا نفس الإحساس بالسلام والسكينة، لم نعرف معك توترًا، ولا غضبا، لم نر تدخلًا في خصوصية ولا تفضيلا، تعطي الجميع محبتك، وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك أنتي، فيعم علينا كلنا ريحانك وجمالك ومحبتك ومودتك، حتى في مغادرتك للحياة، كنتي نسمة وسلام وانتقلتي إلى ربك راضية مرضية بهدوء وصفاء، أشكرك ياربي على نعمتك علينا بأمي، وأودعك بحزن وفرح، حزن لفراقك، وفرح لانتقالك إلى حياة جديدة بجوار ربك، ومعك دعواتنا وحبنا، ويتبقى منك إرث لا مثيل له من جمال وجودك بيننا. رحمة الله عليكي».