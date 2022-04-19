عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شوبير يعزي حسام بدراوي في وفاة والدته

صدى البلد

قدم الإعلامي أحمد شوبير، العزاء إلى المفكر والسياسي حسام البدراوي بعد وفاته والدته اليوم عن عمر يناهز الـ ٩٨ عاما.


وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر “البقاء لله في وفاة والدة الدكتور حسام بدراوي.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.


أعلن حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، صباح الثلاثاء، وفاة والدته نفيسة حسن الزيني في عمر يناهز ال ٩٨ عاما .

وكتب بدراوي عبو صفحته الشخصية فيس بوك :" بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة الشريفة السيدة نفيسة حسن الزيني إلى رحمة الله ورضوانه، محاطة بحب أسرتها فجر اليوم الثلاثاء ١٩ أبريل عام ٢٠٢٢».

وتابع: «أمي حبيبتي وداعًا، هي النسمة الرقيقة، صوت الموسيقى في وجداني وكل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب إليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونرى حبها مثبتا لعلاقاتنا ببعض، ورابطا لمشاعر أربعة أجيال متتالية في أحضانها».

وأضاف: «أمي، إنتي شخصية متفردة في الرقة، والحنان، والبساطة.. لا يختلف اثنان في الأسرة على أنك الأحلى والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة.. أكثر من ثمانية وتسعين عاما، ومازلتي تعطينا نفس الإحساس بالسلام والسكينة، لم نعرف معك توترًا، ولا غضبا، لم نر تدخلًا في خصوصية ولا تفضيلا، تعطي الجميع محبتك، وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك أنتي، فيعم علينا كلنا ريحانك وجمالك ومحبتك ومودتك، حتى في مغادرتك للحياة، كنتي نسمة وسلام وانتقلتي إلى ربك راضية مرضية بهدوء وصفاء، أشكرك ياربي على نعمتك علينا بأمي، وأودعك بحزن وفرح، حزن لفراقك، وفرح لانتقالك إلى حياة جديدة بجوار ربك، ومعك دعواتنا وحبنا، ويتبقى منك إرث لا مثيل له من جمال وجودك بيننا. رحمة الله عليكي».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

ترشيحاتنا

عالم بالأوقاف يوضح كيف يكون التوكل على الله بالمعنى الحقيقي .. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال 2022

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

موسوعة"أعلام ورموز قنا"تصدر قريبا.. تفاصيل

مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

مؤتمر هام غدا.. القصة الكاملة لشائعة إقالة وزير التعليم

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ