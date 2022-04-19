طارق الدسوقي : أعتز بكل أعمالي .. ومفيش حاجة قدمتها أخجل منها..فيديو

قال الفنان طارق الدسوقي، قمت بتقديم العديد من الأعمال، مؤكدا أن أهم تلك الأعمال “السقوط في بئر سبع”، و"ناصر 56"، ومسلسل “قضاء عظماء”، والذي اعتبره أفضل المسلسلات التاريخية التى قمت بها.

وأضاف طارق الدسوقي، خلال لقاء له لبرنامج “نص الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”، حصلت على جائزة أفضل ممثل بعام 2012، عن مسلسل" قضاء عظماء"، مشيرا إلى أن العمل يرد على كل من يدعي ان الاسلام دين تطرف، وهناك مشهد يدل على أن الاسلام دين السماحة.

وتابع قائلا: “ أنا بعتز بكل أعمالى التى قدمتها، مؤكدا أنه قدم أكثر من15 مسرحية ومسلسل و80 فيلم ومعتقدش ان فيهم عمل واحد اخجل منه أو يكون سطحي أو تافه”.