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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت تبرز لقاء الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد وتأكيدهما على دعم العمل العربي

صدى البلد

  أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم /الأربعاء/ زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدهما على أهمية دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينهم في المجالات كافة وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وبعنوان " الأمير والرئيس السيسي بحثا تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك" قالت الصحيفة إنه عُقدت في القصر الجمهوري بالقاهرة أمس جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحت عنوان "قمة تعزيز العلاقات" قالت صحيفة الجريدة الكويتية إن الكويت ومصر، أكدا أن حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة. 

وتابعت الصحيفة أن الجانبين شددا في بيان كويتي - مصري مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت لجمهورية مصر العربية، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، مع ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وفي صحيفة الرأي الكويتية ؛ وتحت عنوان "لقاء الحكمة" أشارت الصحيفة إلى أن الجانبين المصري والكويتي بحثا مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

وفي صحيفة القبس الكويتية ؛ وتحت عنوان "الرئيس المصري يقلد سمو الأمير قلادة النيل" أوضحت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قلد أمير الكويت وسام (قلادة النيل)، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتقديرا للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة وتوثيقا لعرى الصداقة وروابط الوداد لأمير الكويت وذلك بقصر الاتحادية.

ووصفت الصحيفة قلادة النيل بأنها تعتبر أرفع الأوسمة المصرية قدرا وأعظمها شأنا وتهدى للملوك والأمراء والرؤساء.

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