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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يصدر بيانا بشأن تذاكر مباراة الأهلى

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا رسميًا بشأن تذاكر مباراته أمام الأهلي المقرر خوضها في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي والرجاء يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضح الرجاء المغربي في بيانه أنه ليس مختصًا بتنظيم الحضور للمباراة وأن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء هي المكلفة بترتيب كافة الأمور المتعلقة ببيع التذاكر.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة قد انتهت بخسارة الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

بيان المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي

على إثـر البـلاغ الصـادر، يوم الثلاثـاء، عـن شـركـة التلميـة المحليـة الـدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بخصـوص تنظيم عمليـة بيع تذاكـر إياب ربـع نهائي كأس عصبـة أبطال افريقيـا، تنهـي إدارة نادي الرجاء الرياضـي أنـه خـلافـا لمـا ورد في البـلاغ، فـإن الـنادي اطلـع على مضمونـه كباقـي العمـوم، وأنـه لـم تـتـم استشارته بهـذا الخصوص، كمـا يـنـفـي نـادي الرجـاء الرياضـي اتخاذه لأي قـرار يتعلـق بالظـروف التنظيميـة الجديـدة لهـذا اللقـاء والتـي تـم إقرارهـا مـن طـرف شـركة التنمية المحليـة الـدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.

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