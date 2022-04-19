البنتاجون : هناك خطة لتدريب عدد من الأوكرانيين ونتوقع البدء في تنفيذها خلال أيام ..فيديو

قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون ، إن هناك خطة لتدريب عدد من الأوكرانيين ونتوقع البدء في تنفيذها خلال أيام .

واضاف جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له لمتابعة التطورات الأوكرانية ،" نحن مستمرون في تسليم الذخائر والأسلحة الخفيفة لأوكرانيا .

واوضح كيربي ، إن هناك دول أخري قدمت دبابات وطائرات مقاتلة إلي أوكرانيا ولديها حاليا أسلحة اكثر مما كان لديها قبل أسبوعين .

وتابع : إننا نعمل ضمن منظومة متكاملة لجمع ادله ومعلمات لدعم التقارير بشأن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا .، مؤكدا انهم ليس لديهم أي معلومات بشأن أدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.