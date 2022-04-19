شعبة الأدوية: المضاد الحيوي له أساليب معينة للعلاج ولا يُصرف إلا بروشتة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن المضاد الحيوي يجب أن لا يصرف إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن المضادات الحيوية بمثابة كائن حي يستخدم للقضاء على الميكروبات.

وأضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المضاد الحيوي له أساليب معينة في المواجهة والعلاج، مشيرا إلى أنه يستخدم بشكل عشوائي في مصر.

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن يجب أن يتم استخدام المضادات الحيوية بروشتة طبية، مؤكدا أن هيئة الدواء هي الجهة المنوط بها تنظيم تداول المضادات الحيوية.

وأشار علي عوف إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية دون داع يقلل من مفعوله في بعض الحالات مع المرضى بمرور الوقت.