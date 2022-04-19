حمدي باتشان: مش بشرب حشيش وعندي هدف ومش عايز حاجة تعطلني

حل المطرب حمدي بتشان ضيفا مع الإعلامية سالي عبد السلام على قناة النهار؛ وقامت بسؤاله هل شربت الحشيش في أي فترة من عمرك، قائلا «مش بشرب الحشيش وعندي هدف ومش عايز حاجة تعطلني والطبيعي أخاف على نفسي.. وده كيف وكل واحد حر».

قال المطرب حمدي بتشان، إن لديه هدف ولا يريد أشياء تمنع وصوله لهدفه مع شعوره بالمسئولية علاوة على ذلك أنه يخاف على نفسه من عواقب الحشيش .

أضاف حمدي بتشان خلال لقائه؛ أن لديه 3 أولاد محمود ومصطفى وأحمد، مضيفا أنه سافر بلاد كثيرة ليقيم عدد من الحفلات الغنائية.

أوضح حمدي باتشان أن الزواج الثاني شرع ربنا وهو أكرم من العلاقات الغير مشروعة ؛ مضيفا أن أولاده لم يدخنوا السجائر أمامه.