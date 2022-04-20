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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يهنئ الاتحاد على المباراة القوية أمام الزمالك

صدى البلد

تقدم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتهنئة لفريق الاتحاد السكندري على المباراة القوية التي قدمها أمام الأبيض في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالرغم من استكمال المنافس للمباراة بعشرة لاعبين.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" علينا العمل أكثر على بعض الأمور، لأن وقت العمل كان قليلا، ومن الصعب أن نصل للمستوى المطلوب في وقت قليل".

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وأضاف فيريرا :" فريق الاتحاد يمتلك خط هجوم جيد، وإذا لم  ندافع بشكل جيد في المباراة لما استطعنا تحقيق الفوز،وترتيب فريق الاتحاد لا يعكس مستواه الفني فهو فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين".


وتابع المدير الفني قائلا:" خضنا ٧ مباريات في وقت قليل، ونحتاج لفترة أطول لنقل كل الأفكار الفنية للاعبين، وأهنيء لاعبي فريقي على الفوز لأننا قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوزا عادلا أمام منافس قوي".


وقال المدير الفني لنادي الزمالك  :" أمامنا اشياء كثيرة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها إنهاء الهجمات بشكل أفضل ومع الوقت ستكون الأمور أفضل، والجبهة اليسرى قدمت مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قمنا بإجراء بعض التعديلات الفنية عن طريق التغييرات".
وأضاف فيريرا قائلا :" كل لحظه في المباراة تكون مختلفة عما قبلها، وفي الشوط الثاني ركزنا على امتلاك الكرة بشكل أكبر، و  وقمنا بعمل هجومي أكبر في الشوط الأول لتحقيق الفوز".

الزمالك يحقق  فوزا غاليا على الاتحاد السكندري 


وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 35 نقطة يحتل المركز الأول، في حين يتوقف رصيد الفريق السكندري عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.

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