على غرار ألعاب الحرب.. جندي أوكراني يفجر مدرعة روسية بصاروخ موجه| فيديو

في مشهد يشبه ألعاب الحروب، صورت القوات الأوكرانية لقطات ظهر فيها تفجير مدرعة روسية بصاروخ موجه مضاد للدبابات في مدينة ماريوبول المحاصرة بعد أن رفض الجنود إنذار القوات الروسية بإلقاء أسلحتهم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يظهر مقطع فيديو جنديًا أوكرانيًا من كتيبة آزوف وهو يطلق الصاروخ على مركبة عسكرية روسية ويصبها بشكل مباشرة ، مما أدى إلى تصاعد عمود أسود من الدخان في الهواء.

ويمكن رؤية الجندي الاوكراني ، هو و رفيقه على الجانب الآخر من الشارع يحمل قاذفة قنابل يدوية ، يتراجع بسرعة داخل مبنى في ماريوبول ويمكن سماعه وهو يصرخ "نعم" بعد الضربة الناجحة.

نشرت كتيبة آزوف اللقطات بعد أن طلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول إلقاء أسلحتهم في غضون ساعتين إذا أرادوا العيش.

ودعت وزارة الدفاع الروسية القوات إلى الانسحاب من مصنع الصلب بين الساعة 1400 و 1600 بتوقيت موسكو (1100 و 1300 بتوقيت جرينتش) "دون استثناء وبدون أسلحة وذخيرة".