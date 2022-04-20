بدر بانون: حضوري مران الأهلي واجب لمساندة زملائي وشد أزرهم

أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حضوره مران الفريق مساء اليوم بالمغرب من أجل مؤازرة زملائه قبل مواجهة فريق الرجاء يوم الجمعة القادم، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح بانون: حضوري اليوم واجب عليَّ تجاه فريقي لمساندة زملائي والشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في المباراة.

وأشار اللاعب إلى أنه يثمن دور النادي ومسؤوليه في مساندته والمتابعة المستمرة لحالته أولا بأول، وأنه يشعر بالفخر الشديد لانتمائه للأهلي، مؤكدًا أن هذا ليس غريبا على نادي القرن خاصة في مثل هذه الظروف.

وأضاف بانون: هناك تواصل مستمر مع الجهاز الفني والطبي والإداري وزملائي اللاعبين، وهو ما كان له دور كبير في مساندتي خلال الفترة الماضية.

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته موجها رسالة إلى جماهير النادي، وقال: جمهور الأهلي العظيم أفتقدكم بشدة في الملعب وأشكركم على رسائل الدعم والمساندة التي وجدتها، والتي تمنحني دوافع كبيرة لتجاوز هذه المرحلة.