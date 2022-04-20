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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تعرف على سيارة السيشن الكلاسيكى لـ تارا عماد.. القائمة الكاملة لأكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر.. رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بعد ظهورها مع رامز.. تعرف على سيارة السيشن الكلاسيكى لـ تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد ، اليوم كضحية ببرنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ .

 

القائمة الكاملة لأكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر

أعلن مجمعة التأمين الإجباري، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن تقرير جديد يوضح القائمة الكاملة لأكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر من خلال الأكثر ترخيصاً في السوق المحلي خلال شهر مارس الماضي.

 

تعرف على مزايا خدمة عقود التأجير في بوابة نقل الإلكترونية بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية ، إن العقد الإلكتروني الموحد ، على بوابة النقل الإلكترونى يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما يرتقي بمستوى جودة الخدمة المقدمة من مكاتب تأجير السيارات.

 

فيات تقدم عروض الكاش الرمضانية على أبارث كومبتزيون بالسعودية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فيات الايطالية بالمملكة العربية السعودية ، عن استمرار العروض الرمضانية من شركة بترومين وكيل مجموعة متنوعة من علامات ستيلانتس خلال شهر رمضان الكريم .

 

رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

اعلن القائمين على مجلة Newsweek ، نتائج الجائزة السنوية التى تقدمها لأصحاب الرؤى والمبدعين والرواد فى العديد من المجالات من بينها صناعة السيارات 2022 ، والتى فاز بها الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، أويسون تشونغ .

المملكة العربية السعودية صناعة السيارات رامز جلال موقع صدى البلد اخبار السيارات

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