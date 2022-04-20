فيات تقدم عروض الكاش الرمضانية على أبارث كومبتزيون بالسعودية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فيات الايطالية بالمملكة العربية السعودية ، عن استمرار العروض الرمضانية من شركة بترومين وكيل مجموعة متنوعة من علامات ستيلانتس خلال شهر رمضان الكريم .

سيارة فيات أبارث كومبتزيون

وتأتى ضمن العروض المقدمة شركة بترومين على ماركاتها ، عروض الكاش ومعها خدمات الصيانة من موبار لموديلات عامي 2021 و2022، والتي تأتي ضمن حملة “عروض 5 نجوم في شهر رمضان” .

حيث قدمت الشركة عروض على سيارة فيات أبارث كومبتزيون بالمملكة العربية السعودية على الفئات الخمسة من سيارة أبارث كومبتزيون، والتي تأتي بعائد نقدي 2,000 ريال، فضلًا عن توفيرها ضمن عروض الحملة الرمضانية بنزين مجاني بقيمة 2,000 ريال .

سيارة فيات أبارث كومبتزيون

بالإضافة إلى تظليل السيارة فيات أبارث كومبتزيونمجاناً مع حماية أمامية مجانية، بالإضافة إلى لوحة مميزة بشعار رؤية 2030.

والجدير بالذكر أن شركات ووكلاء السيارات داخل المملكة العربية السعودية خلال الأيام الاولى من الشهر الكريم، أعلنوا عن عدد من العروض الرمضانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك العروض المُقدمة من وكيل شركة جي ام سي فى المملكة العربية السعودية ، منذ ايام وقبل انطلاق شهر رمضان المبارك على عدد من العروض الرمضانية على سياراته المختلفة ضمن حملة عروض “بشاير رمضان” .

سيارة فيات أبارث كومبتزيون

وأوضحت شركة الجميح للسيارات ان حملة عروض “بشاير رمضان” تأتي على سيارة جمس يوكن 2022 بالتعاون مع جهات التمويل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية .

وتاتى عروض بنك البلاد على سيارة جمس يوكن 2022 ، بـ 0% مرابحة و 50% الآن و 50% بعد سنتين و 1% رسوم إدارية ، أما البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) الدفعة الأولى 0% ، و الرسوم الإدارية 1% ، و نسبة الربح 2.19% ، و الدفعة الأخيرة 40% ، و العرض يشمل أيضاً:3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) ضمان الشركة المصنعة ، سنتين أو 50,000 كلم ضمان ممتد (أيهما يأتي أولاً)