محافظ الوادي الجديد يكرم الأمهات المثاليات بمركزي الداخلة وبلاط |صور

كرم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى مركزي الداخلة وبلاط وهما السيدة زينب أحمد سالم والسيدة هدى سيد عكاشة، مثمنًا تضحياتهم من أجل أسرهم وأبنائهم.

كما عقد المحافظ لقاءََ مع المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، مؤكداََ على جهود الدولة لزيادة إنتاجية محصول القمح بالتعاون مع المزارعين وتذليل عمليات التوريد والاستلام مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها المحافظة لتوريد القمح.

كما وجه المحافظ بدراسة إدراج منطقة الشوش بمركز بلاط، ضمن الحيز العمراني للمركز وتحويلها إلى قرية لتوافر كافة الخدمات المؤهلة لذلك، وحصر المشكلات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وطرح الأكشاك بنظام القرعة طبقاََ للشروط.

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