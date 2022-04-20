شيرين رضا تشارك متابعيها كواليس مسلسل «شغل في العالي» عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت شيرين رضا في الصورة بصحبة أبطال عمل المسلسل وعلقت قائلة: “ كواليس مسلسل “شغل في العالي” مما أثارت إعجاب متابعيها”.



ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل فى العالى

تدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.



وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.