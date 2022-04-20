مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم "9189 ى ب د" وأخرى ملاكي رقم "3785 ى ب ع"، وأسفر الحادث عن وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.