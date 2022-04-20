محافظ بني سويف يوجه بتوفير كشك لشاب من ذوي الهمم

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للمواطن محمد محمد عبد الحميد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيم بعزبة بلبل مركز بني سويف.

وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم لتوفير موقع مناسب لكشك "بيع حلويات"، ليكون مصدر دخل كريما للمواطن وأسرته.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين، والذي يحرص محافظ بني سويف على عقده للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين، والتوجيه بحلها في إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون، حيث يحضر اللقاء وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون لسرعة استعراض المشكلات والحلول المناسبة لها.

واستمع المحافظ لمطلب المواطن الذي التمس الموافقة على توفير موقع كشك "حلويات"، وذلك لظروفه الصعبة، حيث أكد المحافظ للمواطن أن الدولة تضع ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، مشددا على توجيهه لرئيس المدينة باتخاذ ما يلزم حيال المطلب، وذلك في إطار القانون ووفقا للمتاح من أماكن مناسبة.

حضر اللقاء المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

