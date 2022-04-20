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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني للرجاء ينقل مقر التدريب لتخفيف الضغط عن اللاعبين

صدى البلد

 كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرار جديد لـ رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي مساء الجمعة في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

واكد موقع le 360 أن المدرب قرر نقل التدريبات من مقره بالوازيس والدخول في معسكر مغلق من أجل التخفيف من الضغط علي اللاعبين.

واضاف الموقع أن المدرب يرغب في أن يزيل التوتر عن اللاعبين والتركيز علي المباراة فقط. 

وتابع أن المدرب قرر تقل التدريبات من الوازيس إلي أكاديمية النادي الأخضر في بوسكورة للابتعاد عن الجماهير والتركيز علي المباراة.

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتعادل مع فهود رواندا والأهلي يهزم الاتحاد الليبي فى حضور القذافي

شهد يوم الاحد الموافق 20 أبريل عام 1986 تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك في كيجالي مع الفهود السود بطل رواندا بهدف لكل منهما.

وذلك في اياب دور ال 32 لبطولة أبطال الدوري و يصعد الي دور ال 16 بمجموع 6-2 للمباراتين.

أحمد رمزي تقدم للفارس الأبيض بهدف سجله بيمناه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

بينما تعادل الفهود بهدف من ضربة جزاء في نفس التوقيت ولكن من الشوط الثاني.

وضم تشكيل الفارس الأبيض كل من:
عادل المأمور / محمد صلاح / اشرف قاسم / هشام يكن / احمد رمزى / مجدي طلبة / حمادة عبد اللطيف / اسماعيل يوسف / نصر ابراهيم / جمال عبد الحميد / طارق يحيى.

وفي يوم الجمعة الموافق 20 أبريل عام 1990 حقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي فوزا علي الاتحاد الليبي بثلاثية نظيفة.

جاء ذلك في مباراة الإياب بدور ال 32 لبطولة ابطال الدوري ويصعد الي دور ال16 بمجموع 8-0 للمباراتين.

المباراة أقيمت علي ملعب ستاد 11 يونيو بالعاصمة طرابلس وحضرها 60 ألف متفرج يتقدمهم الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

انتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف سجله عادل عبد الرحمن قبل نهايته.

بينما اضاف زميليه  أيمن شوقي ومحمد عبد الجليل  هدفين في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل فريق الأهلي على النحو التالي:

ثابت البطل / علاء عبد الصادق / محمود صالح / حمادة صدقي / ضياء السيد / علاء ميهوب / محمد عبد الجليل / عمرو أنور / أسامة عرابي / عادل عبد الرحمن / أيمن شوقي.

الزمالك الأهلى ابطال افريقيا محمد صلاح دوري ابطال افريقيا الاتحاد الليبي أشرف قاسم

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