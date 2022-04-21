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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدر الدين جمجوم.. حكاية ممثل كوميدي تزوج "الطفلة المعجزة" بشقة و50 مفتاح

بدر الدين جمجوم وفيروز
بدر الدين جمجوم وفيروز

في مثل هذا اليوم 21 إبريل من عام 1992، توفي الممثل بدر الدين جمجوم، الذي عُرف لدى الجمهور المصري بملامحه وخفة ظله وإطلالته التي قد تكون غلبت على اسمه لدى الجمهور في كثير من الأحيان.

بدر الدين جمجوم كان أحد الفنانين الذين عشقوا المسرح منذ بداياته وشكلوا هوية الكوميديا المصرية في السينما في جيل العمالقة يوسف وهبي ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وعبد المنعم إبراهيم.

ميلاد بدر الدين جمجوم ودراسته 

ولد الممثل الكوميدي، يوم 26 ديسمبر 1934، ودرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية وتخرج من قسم التمثيل عام 1959، ثم اكمل دراسته بعد ذلك فى كلية الآداب جامعة القاهرة.

بداياته الفنية 

عمل بدر الدين جمجوم موظفًا في وزارة الثقافة بعد تخرجه، وتحديدًا بالثقافة الجماهيرية ومن مسرحياته الفضيحة، الراجل اللى قال.

انتقل بعد ذلك لحتراف المسرح من خلال فرق التلفزيون، وساعة لقلبك وفرقة اسماعيل يس التي اطاق من خلالها للعمل في السينما.

أفلام بدر الدين جمجوم 

اشتهر بدر الدين جمجوم بالأدوار الثانية في السينما وله عشرات الأفلام التي قدمها وأشهرها، زقاق المدق، حسناء المطار، آدم والنساء، مذكرات الآنسة منال، سارق المحفظة، الزوج العازب، نورا.

كما عمل في الكلاسيكية الشهيرة لنجيب محفوظ، بين القصرين، لالإضافة إلى أفلام أسرار البنات، دقة قلب، والشحات.

وفي الدراما التلفزيونية عمل في مسلسلات محمد رسول الله، ألف ليلة وليلة، مملوك فى الحارة، مبروك جالك ولد، الشنطة مع مين، نوادر جحا المصري، الحب في حقيبة دبلوماسية.

زواجه من الطفلة المعجزة فيروز 

تزوج بدر الدين جمجوم من الطفلة المعجزة "فيروز" التي اشتهرت في فترة الستييات وحققت نجومية بالغة في عالم السينما.

وتعرف بدر الدين جمجوم على فيروز في فرقة اسماعيل يس ونشأت بينهما علاقة كللت بالزواج، وانجب منها أيمن وإيمان.

شقة وخمسين مفتاح 

قدك الزوجان سويًا مسرحية شقة و50 مفتاح وهي مستوحاة من قصة حقيقية مرتبطة بشقة الزوجية التي كان يسكنها بدر الدين جمجوم مع صديقه إبراهيم خان قبل الزواج.

وكانت تلك الشقة ملجأ للعديد من أصدقائهم من الممثلين في بداياتهم فكان مفتاح الشقة له نسخ كثيرة مع الممثلين وصلت لت 50 نسخة.

والطريف أن الزوجان عندما سكنا تلك الشقة كانا يتفاجآن بأشخاص يفتحون عليهما باب الشقة دون أن يعرفوا أنها أصبحت شقة الزوجية، الامر الذي تسبب لهما في مشكلات عدة وقررا تحويل القصة إلى عمل مسرحي.

بدر الدين جمجوم يوسف وهبي نجيب الريحان إسماعيل يس عبد المنعم إبراهيم الطفلة المعجزة فيروز

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