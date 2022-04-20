عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

انخفاض كبير في مخزونات
انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية “باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي” بمقدار 8 ملايين برميل، أو 1.9٪ ،الأسبوع الماضي، وفقًا لمراجعة أسبوعية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن احتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد انخفض في الوقت نفسه بمقدار 4.7 مليون برميل أو 0.8٪ إلى 556 مليون برميل.

وانخفض احتياطي النفط في أكبر ميناء في البلاد في “كوشينج” للفترة المشمولة بالتقرير إلى 26.2 مليون من 26.3 مليون برميل.

روسيا تعلن اختبار صاروخ سارمات العابر للقارات.. وبوتين: يضمن أمننا

المواجهة من جديد.. كيف تؤثر مناظرة لوبان وماكرون في نتائج الانتخابات الفرنسية؟

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 مليون برميل (0.3٪) خلال الأسبوع إلى 232.4 مليون برميل. 

وكان المحللون توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل (بنسبة 2.4٪) وبلغت 108.7 مليون برميل. 

وكان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 0.8 مليون برميل.

الولايات المتحدة النفط مخزونات النفط اسعار النفط أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

موضوعات متعلقة

منع لاعبو روسيا وبيلاروس من المشاركة في ويمبلدون للتنس

المواجهة من جديد.. كيف تؤثر مناظرة لوبان وماكرون في نتائج الانتخابات الفرنسية؟

أكثر من الضعف.. الصين تكثف مشترياتها من الفحم الروسي

بلومبرج: مصر تتطلع لجذب السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية

روسيا: ننتظر ردا من أوكرانيا بشأن مسودة الاتفاق

في ظل العقوبات.. بوتين يوجه حكومته بوضع استراتيجية جديدة للتجارة الدولية

البيت الأبيض يسيطر على "سي إن إن" و"بلومبيرج"..ويصادق على المواد المزيفة المعادية لروسيا

روسيا تحذر من استخدام أوكرانيا مروحيات أمريكية في شن غارات على أراضيها

ترشيحاتنا

مشيك: بوتين أعلن عن صاروخ عابر للقارات سيزيد قوة روسيا.. فيديو

بسبب تايوان.. حرب بين أمريكا والصين تلوح في الأفق

بعد واقعة المترو.. ما الطريقة الصحيحة للنصح في الإسلام؟

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

الرجاء يعلن زيادة عدد الجماهير لـ42 ألف أمام الأهلي بإياب أبطال أفريقيا

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ