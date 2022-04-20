انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية “باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي” بمقدار 8 ملايين برميل، أو 1.9٪ ،الأسبوع الماضي، وفقًا لمراجعة أسبوعية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن احتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد انخفض في الوقت نفسه بمقدار 4.7 مليون برميل أو 0.8٪ إلى 556 مليون برميل.

وانخفض احتياطي النفط في أكبر ميناء في البلاد في “كوشينج” للفترة المشمولة بالتقرير إلى 26.2 مليون من 26.3 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 مليون برميل (0.3٪) خلال الأسبوع إلى 232.4 مليون برميل.

وكان المحللون توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل (بنسبة 2.4٪) وبلغت 108.7 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 0.8 مليون برميل.