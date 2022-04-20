عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يسلم كوبونات المساعدات المالية للسيدات الريفيات الأكثر احتياجاً

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم كوبونات المساعدات المالية للسيدات الريفيات

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كوبونات المساعدات المالية ، للأسر الأكثر احتياجاً والمقدمة من البنك الزراعي المصري بمناسبة الشمول المالي وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مقتل شخص وإصابة 4 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح الوحدة البيطرية بقرية العزية بمنفلوط

في العيد القومي.. محافظ أسيوط يشهد احتفاليات ومسيرات للوحدة الوطنية والقادرون باختلاف

محافظ أسيوط: توريد 40 طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد

قراران جمهوريان بتعيين عميدين جديدين بجامعة أسيوط

جاء ذلك بحضور محمود عبدالوهاب رئيس منطقة شمال الصعيد ، وأيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط بالبنك الزراعي المصري ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وعزة عبدالعال مدير خدمة المواطنين بالمحافظة ، وعدد من السيدات المستحقات والأسر الأولى بالرعاية. 


بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمة المحافظ ومسئول البنك الزراعي المصري تلاها توزيع الكوبونات للسيدات من الأسر الأولى بالرعاية والتى تم اختيارهم عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .


وقال محافظ أسيوط إنه تم توزيع كوبونات المساعدات المالية لعدد 1000 حالة على مستوى المحافظة بواقع 100 سيدة بكل مركز حيث يكون الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 200 جنيه لكل أسرة من الجمعيات الاستهلاكية ، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الاختيار في الحصول على المساعدات للمستحقين وتحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية .

مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية مشيداً بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للسيدات الريفيات من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مقدماً الشكر والتقدير لمسئولي البنك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

IMG-20220420-WA0013
IMG-20220420-WA0013
أسيوط محافظ أسيوط اخبار اسيوط الأسر الاولى بالرعاية الأسر الأكثر احتياجا الرئيس السيسي أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط تشهد ختام ورشتي تنمية المواهب الفنية لذوي الهمم والتنشيط السياحي

محافظ أسيوط: تسخير كل الإمكانيات لإنهاء مشروعات "حياة كريمة" قريبا

محافظ أسيوط: توريد 40 طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد

مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

محافظ أسيوط يوزع أجهزة كهربائية على 15 فتاة من المقبلات على الزواج

محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والسجل المدني في منفلوط

مقتل شخص وإصابة 4 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح الوحدة البيطرية بقرية العزية بمنفلوط

ترشيحاتنا

فاندام عن سينتيا خليفة: جميلة.. ورامز جلال: روح اطلب سلمى حايك

صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

في أقرب عفو.. محامي حنين حسام : قد تخرج من السجن قريبًا

سعر ومواصفات Galaxy M53.. وحش سامسونج الجديد

حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ