دينا الشربيني :"في ناس بتدفع فلوس عشان تتشتم وتشتهر بالكذب"

الترند عمل هوس..

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تهتم بتصدر الترند وتؤمن بأن الترند ليس مقياسًا للنجاح، قائلة: "مش بيفرق معايا الترند وهو بيفرق مع ناس تانية ولكن هو مش مقياس النجاح، والترند هوس، وحد قالي من اللي ماسكين ليا السوشيال ميديا أن فى ناس بتدفع فلوس عشان تتشتم وتطلع ترند".

وعبرت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابها بفكرة البحث عن الترند بهذه الطرق الغريبة، مضيفة: "حاجة غريبة انك تدفع فلوس عشان تشتري كذبة وتطلع ترند"، مؤكدة أنها لم تلجأ خلال مشوارها إلى الواسطة.

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها لا تدعم الزواج القائم على فكرة المال فقط دون حب، قائلة: "الست اللي تتجوز من غير حب عشان الفلوس ست مش ذكية، لان الفلوس ساعات بتبوظ وده مش معناه إن الفلوس مش مهمة ولكن الحب أحلى حاجة".

