مفيش خناقة بينّا .. دينا الشربيني : محمد رمضان مش مغرور |فيديو

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها من محبي النجم محمد رمضان ولا تراه شخصا مغرورا كما يروج البعض.

وقالت: "بحب محمد رمضان جدا وهو بيتعامل مع الناس عكس اللي بيتقال والناس فى الشارع بتحبه، وهو بني ادم كويس ومشوفتش منه أي غرور".

وعلقت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة خلافها مع محمد رمضان بسبب تفاوت مساحة الأدوار في مسلسل المشوار، قائلة: "مفيش بيني وبين رمضان أي خناقات وعمري ما بقيس دور مين اكبر مني والمسلسل عبارة عن رحلة".

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها ترى طريقة تعامل محمد رمضان الخاصة مع جمهوره وحب الناس له في الشارع، متابعة: "عارفه أنه ممكن بيتقال عليه كده وبيتعامل مع جمهوره بطريقة خاصة، وكل مواقفه معايا جميلة ومشوفتش منه حاجة وحشة".



