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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يفوز على أوساسونا 3-1 في الليجا.. وبنزيما يهدر ركلتي جزاء

ريال مدريد
ريال مدريد

فاز فريق ريال مدريد، على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 12 من متابعة لتمريرة زميله كريم بنزيما.

رد فريق أوساسونا جاء سريعًا بهدف التعادل عن طريق لاعبه الكرواتي بوديمير في الدقيقة 13 مستغلًا خطأ في المراقبة الدفاعية للاعبي ريال مدريد.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 45 من متابعة لتسديدة داني سيبايوس التي تصدى لها حارس مرمى أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، أهدر كريم بنزيما ركلتي جزاء لـ ريال مدريد في الدقيقتين 52، 59 تصدى لهما سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا، لكنهما لم يمنعا فريقه من تحقيق الانتصار، حيث سجل لوكاس فاسكيز ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 96 من متابعة لتمريرة فينسيوس جونيور

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 78 في صدارو جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا

خط الوسط: إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - كريم بنزيما.

كريم بنزيما الدوري الإسباني ريال مدريد أوساسونا فريق ريال مدريد

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