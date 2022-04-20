بـ حرم 5 كيلو|أحمد موسى: مطار العريش على وشك الانتهاء من تطويره..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، ان التسليح الذي كان بيد الارهابيين في مدينة الشيخ زويد، تسليح جيوش ولكن القوات المسلحة استطاعت ان تطهر المنطقة من هؤلاء الارهابيين.

وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الرئيس السيسي أعلن ان مطار العريش سوف يكون له حرم حوالي 5 كيلو وتم بالفعل، مؤكدا ان المطار على وشك الانتهاء.

وأوضح ان جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها من الاشرار، كذبوا على الشعب ان ولاية سيناء من الممكن أن تسيطر على شمال سيناء.

واكد موسى، ان التنمية التي تحدث في شمال سيناء رسالة الي العالم كله ان الجيش المصري رجال، قادرون على دحر الارهاب .

وأشار موسى، ان عناصر من التنظيمات الارهابية في سيناء رفعوا الراية البيضاء واستسلموا، مشيرا الي ان مفتي الإرهابيين في شمال سيناء استسلم ورفع الراية البيضاء.



