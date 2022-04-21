سميرة عبد العزيز: الشيخ متولي الشعراوي حضر عرض مسرحية تاريخية

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل إمام الدعاة عندما عرض عليها توقعت نجاحه ثم حضرت جلسة للشيخ محمد متولي الشعراوي ورأت البساطة التي يقدم بها الدين .

أضافت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاءها ببرنامج "60 سنة دراما "على قناة تن أنها قررت تقدم دورها بنفس البساطة التي يقدم بها الشيخ الشعراوي الدين والتفسير وتم عمل المسلسل بالكامل بنفس البساطة.

أوضحت سميرة عبد العزيز أن المسلسل وصف أداء العاملين به بأنه بعيد التقعر لأن الأسئلة المطروحة من ناس بسيطة ومطلوب رأي الدين فلا بد من وجود إجابة بسيطة .

أشارت الفنانة إلى أنها خلال جلستها مع الشيخ الشعراوي وجدت بساطة لم تعهدها من قبل وقامت بسؤاله عن المسرح هل هو حرام " فأجابها لأ مش حرام " ؛ مضيفة أن الشيخ قام بحضور عرض مسرحية تاريخية لها وتفاجئ الجميع بوجوده .

