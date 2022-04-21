خبير لوائح: مباراة مصر والسنغال لن تُعاد

كشف طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية عن الموقف الخاص بإعادة مباراة الإياب بين مصر و السنغال ضمن منافسات المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" : " مباراة مصر و السنغال لن تُعاد ، فلا يوجد ما يستدعي لإعادتها ، خاصًة أن الجمهور السنغالي لم يقتحم ملعب المباراة ومنع استئنافها ، كما لم يقم الجمهور السنغالي بالإعتداء على لاعبي الفراعنة ".

وأضاف : "العقوبة المنتظرة ضد المنتخب السنغالي ، ستكون غرامة مالية سيسددها الاتحاد السنغالي ، فضلًا عن حرمان أسود التيرانجا من اللعب بحضور الجماهير لمباراتين فيما أكثر".

اتحاد الكرة: فيفا لم يحدد موعد حسم الشكوي ضد السنغال.. ولم تصلنا معلومات عن إعادة المباراة



كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن المجلس لم يتلق أي اخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له، بوجود جلسة غدا لحسم قرار اللجنة في شكوي الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لاعادة مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على خلفية الأحداث المؤسفة التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفنى وكذلك المشجعين المصريين بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة المصري تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، تضمنا توثيقا للأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه في التأهل للمونديال، الا أن الفيفا ولجنة الانضباط التابعة له لم يخطرا اتحاد الكرة المصري بموعد رسمي لإصدار القرار النهائي في الشكوي المصرية، ولا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط في هذا الشأن غدا الخميس.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة المصري يتابع موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، الا انه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة كما يتردد في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة ، وانه في حالة رفض لجنة الانضباط إعادة المباراة فهناك ملف سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية .