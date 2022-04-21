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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بركان في روسيا يقذف رمادا بارتفاع 10 كيلومترات

بركان
بركان

ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن بركان كاريمسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية قذف عموداً من الرماد يبلغ ارتفاعه حوالي 10 كيلومترات.
 

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ولم يتم تسجيل سقوط رماد في مناطق سكنية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع المدني في كامتشاتكا لوكالة «إنترفاكس».

 وانتشرت سحابة الرماد في اتجاه الشمال الشرقي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصدرت السلطات المحلية أعلى مستوى تحذير لحركة الملاحة الجوية.
 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، يبلغ ارتفاع البركان 1486 متراً، ويقع على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وحوالي 45 كيلومتراً من أقرب مدينة في شبه الجزيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وتضم شبه جزيرة كامتشاتكا حوالي 160 بركاناً، ولكن حوالي 24 منها فقط نشطة.

والمنطقة البركانية هي أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو

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