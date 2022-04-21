بسبب أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة مواطن بميدان الساعة بدمياط

محافظة دمياط



توفي مواطن في العقد الخامس من العمر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة حيث فوجئ المارة بمنطقه ميدان الساعه بمدينة دمياط بالمواطن ينزل من سيارته بسبب اصطدام بسيط لسيارته مع سيارة اخري وفوجئ المواطنون المتواجدين بالميدان بسقوط الرجل علي الارض .

حاول بعض الأطباء الذين تصادف مرورهم إنقاذ حياته وعمل تنشيط سريع للقلب الي أن جاءت سيارة الإسعاف وتم نقله الي المستشفي العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء لإنقاذ حياته.

تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدًا للعرض على النيابه العامه لتولى التحقيق في الواقعة.

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