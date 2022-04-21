عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفوشيا.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة مرتدية فستان باللون الفوشيا، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق وبسيط.

هنا الزاهد تتألق في إطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

هنا الزاهد تهنئ علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي

وتصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  عقب ظهورها في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وحلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى رابع حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وقال الفنان رامز جلال لـ الفنانة هنا الزاهد: "ايه يا بنت يا هنا الشنطة دي .. دى من أيام الهنود الحمر.. وليه يا بيبي رافعة البنطلون لحد رقبتك".

وتابع: "ايه القطع اللى فى البنطلون ده يا هنا.. كلب عضك ولا إيه يابيبي".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد اخبار هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد اعمال هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

موضوعات متعلقة

مش قادر أصدق نفسي.. شريف مدكور ينشر صورة بصحبة الفنانة نيللي

ميك أب جيوب أنفية.. هالة صدقي تظهر بلوك مختلف عبر إنستجرام.. فيديو

إبراهيم عبدالجواد عن أداء النني: ربنا يحميك ودائما ردك في الملعب

مصر والسنغال.. نبيل الحلفاوي: أتمنى أن يتقرر إعادة ضربات الترجيح

بإطلالة فاتنة.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفي من كواليس سوتس بالعربي

محمد العدل يوجه رسالة غامضة إلى ممثل "بيستظرف".. ونشوى مصطفي تعلق

ميدو: النني لعب مباراة كبيرة..وأداؤه يثبت أن كيروش كان يلاعبه عكس إمكانياته

ترشيحاتنا

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ