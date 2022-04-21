بالفوشيا.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة مرتدية فستان باللون الفوشيا، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق وبسيط.

وتصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب ظهورها في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وحلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى رابع حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وقال الفنان رامز جلال لـ الفنانة هنا الزاهد: "ايه يا بنت يا هنا الشنطة دي .. دى من أيام الهنود الحمر.. وليه يا بيبي رافعة البنطلون لحد رقبتك".

وتابع: "ايه القطع اللى فى البنطلون ده يا هنا.. كلب عضك ولا إيه يابيبي".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.