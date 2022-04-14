هنا الزاهد تهنئ علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي

حرصت الفنانة هنا الزاهد علي تهنئة النجم علي ربيع علي فيلمه الجديد زومبي” الذي سيعرض في عيد الفطر المبارك بدور العرض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هنا الزاهد بوستر الفيلم وعلقت قائلة: مبروك يا علي .

يذكر ان روج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد “زومبي” الذي سيعرض في عيد الفطر المبارك بدور العرض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وكتب علي ربيع علي البوستر قائلا: "الحرب قربت #زومبي فيالعيد #فيلمزومبي #فيلمعيد_الفطر 2022".



فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.