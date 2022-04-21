البحوث بتوشكى:إحياء المشروع خطوة استباقية من الرئيس للأزمة العالمية في إنتاج المحاصيل

قال الدكتور أشرف أبو العز، مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكى، إن اليوم هو بمثابة عيد للمصريين بسبب بدء موسم حصاد القمح، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى الإذن ببدء حصاد محصول القمح الاستراتيجي الهام.

وأضاف أشرف أبو العز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجمالي إنتاج محصول القمح في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يبلغ حوالي 220 ألف فدان، مشيراً إلى أن المستهدف منه 500 ألف طن.

وأوضح مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكى، أن هناك خطوة استباقية من الرئيس السيسي بسبب الاحتياج المصري لمحصول هام واستراتيجي مثل القمح، لذلك أعطى الرئيس تعليمات بالبدء في إحياء مشروع توشكى، والفرفرة، والعُوينات.

وأكد أشرف أبو العز أن إحياء مشروع توشكى كان خطوة استباقية من الرئيس السيسي للأزمة العالمية في إنتاج المحاصيل بصفة عامة، والتغييرات التي تشهدها سلسلة التوريدات العالمية بالنسبة للمحاصيل الاسراتيجية الهامة.