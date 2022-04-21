لرفع سقف منزلها.. محافظ بني سويف يوجه بمعاينة شكوى لـ «مُسنة»

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءه المفتوح مع المواطنين ، لبحث شكواهم ومطالبهم ومقترحاتهم فيما يخص الخدمات والمرافق واحتياجاتهم اليومية والحياتية ، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ، لسرعة إيجاد الحلول والاتفاق على تنفيذها.

حيث استمع المحافظ لمطلب إحدى السيدات المسنات خضرة جودة من ناحية سنور مركز بني سويف ، والتي تلتمس الحصول على تصريح لردم ، الأرض ورفع سقف منزلها والحوائط نظراً لسوء حالته (بحسب ما جاء بالشكوى).

واستمع المحافظ لرئيس المدينة عن تفاصيل الطلب المقدم ، موجهاً بمعاينة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لإمكانية منحها التصريح من خلال الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية اللازمة لذلك.

حضر اللقاء المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.