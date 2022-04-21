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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع سقف منزلها.. محافظ بني سويف يوجه بمعاينة شكوى لـ «مُسنة»

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءه المفتوح  مع المواطنين ، لبحث شكواهم  ومطالبهم ومقترحاتهم  فيما يخص الخدمات والمرافق واحتياجاتهم اليومية والحياتية ، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ، لسرعة إيجاد الحلول والاتفاق على تنفيذها.

حيث استمع المحافظ لمطلب إحدى السيدات المسنات خضرة جودة من ناحية سنور مركز بني سويف ، والتي تلتمس الحصول على تصريح لردم ، الأرض ورفع سقف منزلها  والحوائط نظراً لسوء حالته (بحسب ما جاء بالشكوى).

واستمع المحافظ لرئيس المدينة عن تفاصيل الطلب المقدم ، موجهاً بمعاينة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لإمكانية منحها التصريح  من خلال الالتزام بكافة  الاشتراطات القانونية اللازمة لذلك.

حضر  اللقاء المحاسب هاني الجويلي  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

 

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