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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا فشلت في السيطرة على آزوفستال

ماريوبول الأوكرانية
ماريوبول الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن روسيا فشلت في تحقيق أي تقدم خلال آخر 24 ساعة.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن روسيا أدركت أنها غير قادرة على السيطرة على آزوفستال بالقوة.

وقد أشار المسؤول بالرئاسة الأوكرانية إلى أن روسيا تجهز لإجراء استفتاء لانفصال خيرسون.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إعلان النصر في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، في وقت ساق من اليوم الخميس، رغم أنه أمر قواته بعدم اقتحام آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ساحة المعركة الشهيرة في الحرب.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن قواته سيطرت على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مضيفًا أن الوضع هادئ بها ويسمح بالبدء في استعادة النظام وعودة المدنيين. وأبلغ شويجو الرئيس بوتين بتحرير ماريوبول، إذ حاصرت القوات نحو ألفي مقاتل بمنطقة مصنع "أزوفستال" في المدينة.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شويجو بالعملية الناجحة، ووجه بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال والاكتفاء بمحاصرته، حتى لا تتمكن حتى "ذبابة" من المرور.

وتعهد بوتين بضمان سلامة القوات الأوكرانية التي تقاتل في مصنع آزوفستال إذا سلموا أنفسهم.

وحاصرت القوات الروسية المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد منذ الأيام الأولى للصراع ودمرت المدينة إلى حد كبير - وأشار كبار المسؤولين مرارا وتكرارا إلى أنها على وشك السقوط، لكن القوات الأوكرانية صمدت بعناد.

وفي الأسابيع الأخيرة ، حاصروا مصنعا مترامي الأطراف للصلب، وقصفت القوات الروسية الموقع الصناعي وأصدرت مرارا وتكرارا إنذارات نهائية تأمر المدافعين بالاستسلام.

 

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