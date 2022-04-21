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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي التعليم استعدادات عقد امتحانات نهاية العام

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ  في السابع من شهر مايو المقبل وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

حيث وجه محافظ بنى سويف بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها  وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

من جهته أوضح محمد عبد التواب  وكيل وزارة  التعليم بأنه قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديري عموم الديوان والإدارات التعليمية وشئون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشئون القانونية والتوجيه المالي ووكلاء الإدارات ومديري المراحل لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

،حيث تم  التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية

وأضاف " عبد التواب" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات ، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه

هذا بالإضافة إلى التأكيد على وضع جداول الامتحانات في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول والا يتواجد بها مصدر مياه ، مع  ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان ، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة

كما طالب وكيل الوزارة لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية  بسرعة الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وإعداد وتجهيز اللجان حيث يؤدي أكثر من 63 ألف طالبا وطالبة  الامتحان خلال 312 لجنة على مستوى المحافظة

محافظ بني سويف الامتحانات النقل امتحانات الفصل الدراسي الثاني عيد الفطر

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