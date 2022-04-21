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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتوح:البرلمان العربي بذل جهودا حثيثة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بـ الأقصى

صدى البلد

أشاد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بجهود رئيس البرلمان العربي والدور الذي يضطلع به في متابعة تطورات القضية الفلسطينية كافة، وخاصةً الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك والمصلين العزل.

و عبر " فتوح " في رسالة بعثها إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن  تقديره البالغ للدور الكبير والمواقف الشجاعة لرئيس البرلمان العربي على التحركات التي قام بها على مستوى البرلمانات الإقليمية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لحثها على تحمل مسؤولياتها تجاه تلك الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق مع البرلمان العربي لتكوين رأي عام برلماني دولي للضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان رئيس البرلمان العربي قام منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بتحركات على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على وقف هذه الاعتداءات، محذراً من أن هذه الأعمال العدائية ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي، حيث طالب استناداً إلى القانون والأخلاق بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر ، مؤكدا استمرار  تحركاته على مستوى البرلمانات الإقليمية والأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان، لحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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