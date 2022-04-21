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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. بيان هام من وزارة الدفاع بشأن السفينة الغارقة بخليج قابس

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ أنّه سيتمّ اليوم فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة الغارقة بخليج قابس لتحديد الكمية الجملية للغازوال المحتجز قصد إعداد الحاويات التي سيتم استغلالها في عملية تفريغ المحروقات.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من وضع مخطط التدخل لإنجاز عملية شفط النفط.

وأقالت إنّه تمّ الانتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة الغارقة ''ايكسلو'' وشبكة ضخ المحروقات تحضيرا لعملية الشفط.

وأوضحت أنّه تمّ تركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة عن طريق وحدات تابعة لجيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ والباخرة العسكرية الإيطالية وشركات تونسية خاصة تعمل في المجال البحري.

ويتمّ التنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط .

كما أعلنت غلق جميع منافذ التسربات الطفيفة التي تم رصدها خلال عمليات الغوص الأولى، و تركيز علامة ضوئية لتأشير منطقة الغرق ضمانا لسلامة الملاحة.

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